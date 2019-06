Nova maternidade de Coimbra gera controvérsia

A administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra acompanha a decisão do Governo, mas o presidente da Câmara, a oposição e um grupo de cidadãos defendem outra solução.



O projeto que resulta da fusão das maternidades existentes na cidade - Maternidade Daniel de Matos e Maternidade Bissaya Barreto - tem gerado entre os profissionais de saúde, autarcas e cidadãos da cidade, que defendem a localização desta nova unidade no edifício do Hospital dos Covões.



Presidente da Câmara considera importante instalar a maternidade nova "num sítio próprio que é o Hospital dos Covões", de forma a aproveitar instalações e serviços já existentes.