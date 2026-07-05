Nova técnica de radioterapia com foco direto no tumor vai poupar tecido saudável

O IPO Porto faz mais de 70 mil sessões de radioterapia por ano, radiação que destrói células tumorais mas em que o raio-X também afeta, e em muitos casos compromete, tecido saudável. A mudança vai chegar com a prontonterapia.



Tudo porque assenta em protões que libertam a energia precisamente no ponto onde está o tumor. Um avanço que vai reduzir sequelas e até outros cancros provocados pela radioterapia.



Vai evitar-se ainda a transferência de dezenas de doentes por ano para Itália, Suíça ou centros privados espanhóis, principalmente de crianças.



Um planeamento estratégico que vai transformar o já maior serviço de Radiologia da Península Ibérica no maior da Europa. Tudo a partir de uma doação de 80 milhões de euros da Fundação Amancio Ortega.



As máquinas vão ser instaladas em dois bunkers que vão ser criados junto ao edifício de Radiologia e num futuro já irreversível.



Os primeiros doentes devem começar a ser tratados em 2029. Até lá renovam-se os equipamentos: sete aceleradores lineares de última geração para tratar mais doentes e com maior precisão, num investimento de 40 milhões de euros do PRR.