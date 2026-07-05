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Nova técnica de radioterapia com foco direto no tumor vai poupar tecido saudável
O IPO Porto garantiu dois equipamentos que vão dar finalmente corpo ao Centro Nacional de Prontonterapia. É uma técnica inovadora que evita sequelas e novos tumores provocados pela radioterapia convencional.
Tudo porque assenta em protões que libertam a energia precisamente no ponto onde está o tumor. Um avanço que vai reduzir sequelas e até outros cancros provocados pela radioterapia.
Vai evitar-se ainda a transferência de dezenas de doentes por ano para Itália, Suíça ou centros privados espanhóis, principalmente de crianças.
Um planeamento estratégico que vai transformar o já maior serviço de Radiologia da Península Ibérica no maior da Europa. Tudo a partir de uma doação de 80 milhões de euros da Fundação Amancio Ortega.
As máquinas vão ser instaladas em dois bunkers que vão ser criados junto ao edifício de Radiologia e num futuro já irreversível.
Os primeiros doentes devem começar a ser tratados em 2029. Até lá renovam-se os equipamentos: sete aceleradores lineares de última geração para tratar mais doentes e com maior precisão, num investimento de 40 milhões de euros do PRR.