Nova tecnologia permite avaliação cardíaca de doentes em casa

Foto: Reuters

A iniciativa partiu de uma equipa de investigadores do departamento de Engenharia de Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.



É uma tecnologia baseada no som do coração. Atualmente o acompanhamento dos doentes é realizado periodicamente, tipicamente em consultas de seis em seis meses.



Assim, com este tipo de sistemas de monitorização contínua, consegue-se fazer uma correção muito mais fina evitando que o doente evolua para situações agudas, além de que o doente tem um acompanhamento constante e de longo prazo no conforto.





Mais pormenores com o jornalista Joaquim Reis.