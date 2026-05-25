Novas mexidas no preço dos combustíveis

Os preços do petróleo recuam na manhã de segunda-feira na Ásia, num contexto de esperança de um acordo entre os Estados Unidos e o Irão para pôr fim de forma duradoura ao conflito no Médio Oriente, enquanto os mercados também registam ganhos, apesar de declarações de Donald Trump que relativizam a iminência desse acordo.



Por volta das 02h20 de segunda-feira, o preço do barril de Brent do Mar do Norte caía 4,25%, para 99,14 dólares, enquanto o WTI norte-americano recuava 4,55%, para 92,20 dólares.



Na Bolsa de Tóquio, o índice de referência Nikkei subia 2,72%, para 65.062,31 pontos, por volta das 02h30 GMT. Taipé avançava 3,1%, Xangai 0,6% e Sydney 0,5%.



Hong Kong e Seul estão fechadas na segunda-feira, tal como Londres e Nova Iorque.

