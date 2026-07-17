"Novela mexicana". Diretores das escolas denunciam "desrespeito" e pedem clarificação à tutela

"Nunca pensei a esta hora estar à espera dos ficheiros", apontou quando passavam alguns minutos das 20h00.



O responsável considera que os diretores foram "totalmente desrespeitados" por não terem sido informados ao longo do dia.



Perante o desafio deixado pelo ministro da Educação, Filinto Lima insiste que só é possível publicar pautas após o envio dos ficheiros.



"Estamos à espera desde o inicio da manhã que o EduQA se defina, que o júri nacional de exames informe os seus diretores", vincou.



Falou deste processo como uma "novela mexicana e uma maratona que não tem fim".