País
"Novela mexicana". Diretores das escolas denunciam "desrespeito" e pedem clarificação à tutela
Filinto Lima, presidente da Associação de Diretores de Escolas Públicas, denunciava ao início da noite de sexta-feira que as escolas ainda não tinham recebido os ficheiros para afixar as pautas com as notas dos exames nacionais.
O responsável considera que os diretores foram "totalmente desrespeitados" por não terem sido informados ao longo do dia.
Perante o desafio deixado pelo ministro da Educação, Filinto Lima insiste que só é possível publicar pautas após o envio dos ficheiros.
"Estamos à espera desde o inicio da manhã que o EduQA se defina, que o júri nacional de exames informe os seus diretores", vincou.
Falou deste processo como uma "novela mexicana e uma maratona que não tem fim".