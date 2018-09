Novo arcebispo de Évora toma hoje posse

Foto: Lusa

Vários representantes da Igreja Católica vão estar na cerimónia, como o cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e o cardeal António Marto, bispo de Leira-Fátima, para além de autoridades civis e militares.



Francisco Senra Coelho, de 57 anos, era bispo auxiliar de Braga e foi nomeado pelo Papa Francisco como arcebispo de Évora no dia 26 de junho.



Em entrevista no programa da Antena1 “Fé dos Homens”, D. Senra Coelho conta que, neste regresso à terra onde estudou no seminário, pretende apostar na proximidade com os fiéis.