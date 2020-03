Novo coronavírus. Externato Grão Vasco de Lisboa encerra sexta-feira por precaução

Neste estabelecimento de ensino particular, localizado na zona de Benfica, estudam cerca de duas centenas de crianças do pré-escolar ao primeiro ciclo do ensino básico.

Em declarações à agência Lusa, o diretor do externato Grão Vasco, Rogério Cândido, ressalvou que o encerramento "é preventivo" e servirá para desinfetar as instalações.

"Podemos dizer que há um excesso de zelo da nossa parte. Tudo está a ser feito com a máxima tranquilidade e com a total compreensão dos pais", apontou.

O responsável explicou que a decisão de encerrar a escola se deve ao facto de a mãe de um dos alunos ser uma das nove pessoas infetadas com o novo coronavírus, encontrando-se internada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

"A mãe nunca esteve em contacto com qualquer aluno, mas o filho, como é natural esteve. Neste momento ele [aluno] e o pai encontram-se em isolamento e estão assintomáticos", adiantou.

Rogério Cândido perspetivou que o externato possa reabrir portas já na segunda-feira.

"Esta interrupção vai servir também para os pais decidirem o que será melhor. Agora, repito, está tudo sereno e a ser feito com tranquilidade, reiterou.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo nove em Portugal.

Das pessoas infetadas, mais de 50 mil recuperaram.

Além de 3.012 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça e Espanha.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".