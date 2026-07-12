Novo furo reforça abastecimento de água em Almada antes do previsto
Um novo furo de captação de água subterrânea entrou em funcionamento em Almada antes do previsto, aumentando em 60 metros cúbicos por hora a capacidade.
Em comunicado publicado no seu site, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) explicam que a nova captação aumenta a capacidade de produção do sistema em mais 60 metros cúbicos por hora, "reforçando a resposta às medidas que têm vindo a ser implementadas para fazer face ao aumento dos consumos e aos constrangimentos registados nas últimas semanas".
Os SMAS de Almada indicaram que a entrada em funcionamento da nova infraestrutura estava inicialmente prevista para o final de julho.
A antecipação foi possível após a aceleração dos trabalhos de instalação e ligação à rede, bem como dos ensaios e verificações técnicas necessários para garantir a segurança e a qualidade da água fornecida à população, detalham.
A operação envolveu equipas de várias áreas dos serviços municipalizados e de empresas parceiras, que trabalharam para reduzir os prazos inicialmente previstos.
Os SMAS de Almada adiantaram que continuam em curso outras intervenções destinadas a aumentar a capacidade de resposta da rede e a reforçar o sistema de abastecimento de água no concelho.
Nos últimos dias, têm sido relatadas sucessivas falhas de água, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo sido ativado, na segunda-feira, o plano de contingência dos SMAS de Almada e criado um gabinete de crise.