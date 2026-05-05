Novo SIRESP demorará mais de dez anos a ficar totalmente operacional

Decorreu esta tarde a apresentação do relatório do SIRESP pelo Governo que pretende reforçar a rede de comunicações e torná-la mais autónoma.





33 medidas para o novo SIRESP

36 milhões de euros no primeiro ano

O investimento inicial é de cerca de 36 milhões de euros e o prazo de implementação é de 18 meses, estimando-se estar "operacionalizado até final de 2027". Este primeiro investimento destina‑se essencialmente ao reforço da resiliência da rede.



O ministro da Administração Interna diz que o SIRESP vai ter um programa de reforço “robusto”, com “medidas concretas e calendarizadas”.



Paralelamente às recomendações de médio e longo prazo, a SIRESP S.A. já se encontra a executar um conjunto de melhorias imediatas com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Segundo o relatório técnico apresentado o novo sistema demorará mais de 10 anos a ficar operacional.“A data de desativação da rede Tetra não está fixada, devendo ser objeto de decisão política”, mas não deverá ocorrer antes de 2038., assume António Pombeiro, secretário-geral adjunto da Secretaria-Geral da Administração Interna, já que um novo sistema demora mais de 10 anos.O grupo de trabalho criado pelo Governo para alterar o SIRESP propõe um novo sistema nacional de comunicações críticas e a criação de uma entidade pública especializada.Foram propostas 33 recomendações.A equipa de trabalho propõe uma transição gradual para um novo sistema nacional de comunicações críticas,Segundo os peritos, a rede Tetra continua a ser mais fiável nas comunicações de voz em situações de emergência e mais resistente a falhas. Já o 4G e o 5G permitem maior capacidade de dados, vídeo e integração tecnológica.Os especialistas defendem ainda que, sem juntar as redes civis e militares. A proposta segue as orientações da NATO e da União Europeia.