Novos autocarros amarelos da Carris Metropolitana começam a circular

Os autocarros destes concelhos têm também a partir de hoje uma nova numeração das carreiras, novos horários, uma redução de 902 tipos de bilhetes para apenas três, novo "design" nos passes e bilhética e algumas, embora poucas, alterações à localização das paragens.A nova operadora metropolitana foi criada para uniformizar o serviço público rodoviário nos 18 municípios da AML.Foram criadas quatro zonas de operação, duas envolvendo municípios da margem Norte e outras duas na margem Sul do Tejo.A "área 1" inclui Amadora, Cascais, Lisboa, Oeiras e Sintra, a "área 2" Loures, Mafra, Odivelas e Vila Franca de Xira, a "área 3" Almada, Seixal e Sesimbra e a "área 4" Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal.A operação começa precisamente pela última área, enquanto nas restantes áreas, a operação começará dentro de um mês, em 1 de julho.Há, no entanto, três municípios que são exceção: Barreiro, Lisboa e Cascais estarão ligados aos restantes concelhos porque serão interfaces dos autocarros da Carris Metropolitana que vêm de outros municípios. Porém, o serviço de transporte de passageiros dentro destes três municípios vai continuar a ser assegurado pelas respetivas transportadoras municipais: dentro do concelho do Barreiro serão os Transportes Coletivos do Barreiro, em Lisboa a Carris e em Cascais a MobiCascais.