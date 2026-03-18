"Novos estatutos da LUSA permitem mais ingerência", denuncia Sindicato dos Jornalistas

O Sindicato dos Jornalistas vai apresentar queixa à Comissão Europeia, à Provedoria de Justiça e à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC). Em causa os novos estatutos da Agência LUSA.