Número da Segurança Social passa a ser atribuído automaticamente a migrantes

Até agora, o processo exigia que os imigrantes fossem duas vezes ao balcão da segurança social só para conseguir o número de identificação.



A partir do final do mês, os sistemas da AIMA e da Segurança Social passam a comunicar para permitir a atribuição automática do NISS. A notícia foi avançada pelo Jornal Público.



Luís Farratoja explicou à RTP que o Instituto de Informática da Segurança Social identificou este e outros problemas que quer resolver para descongestionar serviços.



Só no ano passado, 250 mil pessoas deslocaram-se aos serviços da Segurança Social só para obter o número de identificação.



A medida integra um programa de transformação digital que a instituição tem em marcha. Inclui outras medidas como a possibilidade de contacto por WhatsApp ou a o cruzamento de documentos entre serviços públicos, com autorização dos cidadãos.