Número de feridos em acidentes na Via do Infante quase duplicou em 2025 face ao ano anterior

Não houve mortos, mas os feridos graves também aumentaram. Passaram de 3 para 14 desde que as portagens foram abolidas na A22, no início do ano passado.





De acordo com os dados disponibilizados pela GNR à agência Lusa, dos 355 acidentes rodoviários registados em 2025 resultaram 105 vítimas, mais 58 do que em 2024.A GNR acredita que a livre circulação potenciou o volume de tráfego na Via do Infante, fazendo aumentar o numero de acidentes.