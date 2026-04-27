Número de feridos em acidentes na Via do Infante quase duplicou em 2025 face ao ano anterior

Número de feridos em acidentes na Via do Infante quase duplicou em 2025 face ao ano anterior

A informação é avançada esta manhã pela GNR, que associa este dado ao fim das portagens e ao aumento da circulação na A22.

RTP Antena 1 /

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De acordo com os dados disponibilizados pela GNR à agência Lusa, dos 355 acidentes rodoviários registados em 2025 resultaram 105 vítimas, mais 58 do que em 2024.

Não houve mortos, mas os feridos graves também aumentaram. Passaram de 3 para 14 desde que as portagens foram abolidas na A22, no início do ano passado.

A GNR acredita que a livre circulação potenciou o volume de tráfego na Via do Infante, fazendo aumentar o numero de acidentes.
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