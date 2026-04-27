País
Número de feridos em acidentes na Via do Infante quase duplicou em 2025 face ao ano anterior
A informação é avançada esta manhã pela GNR, que associa este dado ao fim das portagens e ao aumento da circulação na A22.
De acordo com os dados disponibilizados pela GNR à agência Lusa, dos 355 acidentes rodoviários registados em 2025 resultaram 105 vítimas, mais 58 do que em 2024.
A GNR acredita que a livre circulação potenciou o volume de tráfego na Via do Infante, fazendo aumentar o numero de acidentes.
Não houve mortos, mas os feridos graves também aumentaram. Passaram de 3 para 14 desde que as portagens foram abolidas na A22, no início do ano passado.