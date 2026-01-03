Número de mortos em acidentes rodoviários sobe para seis na operação da PSP

No decorrer da segunda fase da Operação Polícia Sempre Presente -- Festas em Segurança 2025-2026, a PSP registou, nos últimos sete dias, na sua área de responsabilidade, 860 acidentes, dos quais resultaram 228 feridos, 13 dos quais graves e 215 feridos ligeiros, e seis vítimas mortais, de acordo com os dados hoje divulgados.

A PSP já tinha divulgado a morte de quatro pessoas em acidentes que ocorreram em Vila Nova de Gaia, Benfica (Lisboa), Massamá (Sintra) e na Figueira da Foz (Coimbra). Hoje, anunciou a morte de duas pessoas num despiste na Ramada, no concelho de Odivelas, distrito de Lisboa.

A GNR já registou na sua área de responsabilidade 13 mortos em acidentes de viação aos quais se somam os seis contabilizados pela PSP, totalizando 19 vítimas mortais.

Neste período, a PSP realizou 449 detenções em todo o país e registou 2.686 infrações rodoviárias, adianta em comunicado.

Das detenções realizadas, a PSP destaca que 265 deveram-se a crimes rodoviários, nomeadamente 140 por condução em estado de embriaguez, 98 por falta de habilitação legal para conduzir e 27 por outros crimes rodoviários.

Foram detidas 26 pessoas por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 45 por suspeita de tráfico de droga, tendo sido apreendidas 19.218 doses individuais.

De acordo com a PSP, foram apreendidas cinco armas de fogo, 19 armas brancas, 23 munições e seis outras armas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das 12 detenções efetuadas por posse de arma proibida.

Foram também apreendidos 19.432 artigos de pirotecnia.

Desde o início da segunda fase da operação, no âmbito das ações de fiscalização de controlo da fronteira aérea, a PSP deteve 12 pessoas por situação ilegal no país, controlou 320.849 cidadãos estrangeiros e elaborou 36 participações e 60 autos de notícia por contraordenação no âmbito da lei dos estrangeiros.

Segundo a PSP, foram ainda realizadas 46 recusas de entrada em Portugal e 15 notificações de abandono voluntário.

Relativamente à prevenção e fiscalização nas estradas, foram fiscalizados 11.201 condutores e controladas 26.104 viaturas por radar, sendo detetadas 2.686 infrações à legislação rodoviária.

Das contraordenações rodoviárias detetadas, a PSP realça 349 por condução em excesso de velocidade, 327 por falta de inspeção periódica obrigatória, 122 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 81 por condução sob influência do álcool, 51 por uso indevido do telemóvel a conduzir e 22 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.

A PSP e a GNR têm a decorrer desde 18 de dezembro e até 04 de janeiro operações focadas nos períodos de Natal e de Ano Novo.