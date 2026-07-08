Número de pessoas com sintomas de intoxicação nas Caldas da Rainha sobe para 65

O presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Vítor Marques (independente), disse à agência Lusa que os últimos números apontam para 65 pessoas ligadas ao torneio de futebol Footmania que deram entrada na urgência do Hospital de Caldas da Rainha com "vómitos ou diarreias", sem gravidade.

"Houve duas ou três equipas que não tiveram condições de continuar dado o estado dos seus atletas", esclareceu.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Oeste, responsável pela gestão dos hospitais e centros de saúde da região, confirmou também a identificação de 65 casos (60 crianças e cinco adultos) que deram entrada na urgência, num universo de 1.200 pessoas ligadas ao evento desportivo.

O autarca adiantou que se registaram outros casos de pessoas nas mesmas circunstâncias que não estão ligadas ao evento, sem precisar o número, acrescentando que o número total "é inferior a uma centena".

Segundo Vítor Marques, a evolução do problema está já em "curva decrescente".

Também a ULS Oeste confirmou que "evolução é globalmente favorável, sem casos graves", esclarecendo que "o sintoma principal é o vómito, na fase inicial, podendo ser acompanhado por diarreia, náuseas, dor abdominal e cefaleias, com registo de linfopenia, achado que reforça a hipótese de etiologia vírica".

A Saúde Pública e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) continuam a trabalhar na identificação das causas da intoxicação alimentar e na prevenção de novos casos, depois de terem descartado a hipótese de associação à água da rede pública ou da Lagoa de Óbidos.

Segundo a autarquia, "estão a ser realizados inquéritos epidemiológicos junto das pessoas afetadas, de forma a caracterizar o surto e a reconstituir a possível fonte comum, em articulação estreita com os serviços de saúde locais, que asseguram o acompanhamento clínico das situações. Foram igualmente recolhidas amostras biológicas e alimentares, cujos resultados laboratoriais permitirão identificar o agente responsável".

O restaurante que fornece as refeições dos atletas, na Expoeste -- Centro de Exposições, "continua a fazer as refeições", já que, segundo o autarca, a inspeção realizada pela ASAE já terá concluído que "a situação não estará relacionada com a proveniência das refeições".

A ULS Oeste esclareceu que "se admite fonte comum de exposição associada à componente de restauração do torneio, com predomínio de casos em idade pediátrica, coerente com o perfil dos participantes. O padrão clínico e o curto período de incubação são compatíveis, em fase preliminar, com toxinfeção alimentar ou gastroenterite vírica, hipóteses a confirmar".

Contudo, "a fiscalização ao espaço de restauração foi concluída sem registo de inconformidades graves".

Ainda segundo esta entidade, todos os casos com diarreia foram sujeitos a exames, aguardando-se os resultados.

O Footmania 2026, Torneio Internacional de Futebol Juvenil, que decorre nos concelhos de Caldas da Rainha e Óbidos, no distrito de Leiria, teve início em 24 de junho e reuniu 3.600 atletas, de 200 equipas, dos quais, nesta última fase, se encontram no concelho "mais de 1.500 jovens e alguns adultos", explicou o autarca.