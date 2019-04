Números da sinistralidade mantêm-se preocupantes

Dados recentes mostram que o número de acidentes diminuiu nos primeiros três meses do ano, mas que houve mais vítimas mortais, mais quatro.



O presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa diz que olhar para três meses é pouco. José Miguel Trigoso recua até 2012 para dizer que não há melhorias significativas e que por isso a preocupação se mantém.



Questionado sobre o fenómeno das trotinetas, sobretudo em Lisboa, José Miguel Trigoso diz que a iniciativa é boa, se retirar carros da cidade, mas diz que as pessoas devem estar mais conscientes e respeitar as regras. E isso está a falhar.



Perante este “boom” o presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa teme o pior, se houver uma maior utilização por parte dos mais novos.



José Miguel Trigoso participa esta terça-feira numa conferência sobre indemnização do dano corporal.