País
Nuno Melo classifica de grave e a roçar a inconstitucionalidade a criação de uma reserva voluntária de militares
O ministro da Defesa diz que o acordo entre o PS e o Chega para reforçar competências do Parlamento na área da Defesa e criar uma reserva voluntária de militares, é de uma enorme gravidade e está no limite da constitucionalidade.
Nuno Melo diz que o acordo entre as forças da oposição tem implicações orçamentais e quebra 50 anos de entendimento no que se refere a matérias de soberania nacional.