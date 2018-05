O bispo do centenário de Fátima chega a cardeal em junho

Lusa20 Mai, 2018, 13:11 | País

O seu trabalho à frente da diocese de Leiria-Fátima ficou, até agora, marcado pelas visitas ao Santuário de Fátima dos papas Bento XVI e Francisco, pelas cerimónias de canonização dos videntes Francisco e Jacinta Marto -- presididas pelo atual pontífice aquando do centenário das "aparições" -- e pela abertura da Basílica da Santíssima Trindade.

A partir do próximo consistório, o prelado junta-se, no Colégio Cardinalício, a José Saraiva Martins, Manuel Monteiro de Castro e Manuel Clemente.

António Marto, que era bispo de Viseu na altura, foi nomeado pelo Papa Bento XVI para a Diocese de Leiria-Fátima, substituindo Serafim Ferreira e Silva, que pediu a renúncia quando completou 75 anos.

Natural de Tronco, no concelho de Chaves, onde nasceu a 05 de abril de 1947, António Marto foi ordenado padre em Roma, em 07 de novembro de 1971, tendo feito estudos de especialização em Teologia Sistemática na Pontifícia Universidade Gregoriana, onde fez a licenciatura e o doutoramento, que concluiu com a tese sobre "Esperança cristã e futuro do homem. Doutrina escatológica do Concílio Vaticano II".

Quando regressou a Portugal, em 1977, dedicou-se à formação no seminário da Diocese do Porto e, sobretudo, ao Ensino Superior, tendo ocupado, nomeadamente, os cargos de Prefeito no Seminário Maior do Porto, professor de Teologia do Instituto de Ciências Humanas e Teológicas-Porto, no Centro de Cultura Católica do Porto, na Faculdade de Teologia da Universidade Católica e na Faculdade de Direito da mesma universidade.

Nomeado para bispo auxiliar de Braga, com o título de Bladia, a 10 de novembro de 2000, a ordenação episcopal teve lugar em Vila Real, a 11 de fevereiro de 2001, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição.

No dia 22 de abril de 2004 foi nomeado bispo de Viseu.

Atualmente, vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), foi presidente da Comissão Episcopal para o Ecumenismo e a Doutrina da Fé.