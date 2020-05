"O Maestro" - Grande Reportagem Antena 1

“Sim, venho pela primeira vez”. Érica responde sem hesitar. A cuidar de um bebé e ainda a recuperar das marcas da gravidez de risco, conta que deixou de entrar dinheiro em casa porque marido ficou desempregado na sequência da pandemia. Sem opções, Érica foi pela primeira vez buscar alimentos ao Espaço Nova Vida, na freguesia de Pontinha e Famões, em Odivelas.Esta IPSS – que conta com um outro polo na freguesia de Ramada – ajuda por estes dias 250 famílias por semana, muito acima das 60 antes da pandemia.

Luis Gonçalves observa os trabalhos

Luis Gonçalves, fundador da instituição, fala de “um aumento exponencial de 400%”, sem contar com “os casos urgentes”, as pessoas que chegam de novo e que precisam de orientação porque não estão inscritas nos serviços sociais e no banco alimentar.As entregas são feitas todas as sextas-feiras, com a ajuda de dezenas de voluntários que se entregam de corpo e alma a esta missão. A intensidade da fila que se forma à porta do Espaço põe à prova a agilidade dos voluntários. Apesar do desgaste físico, há sempre uma palava de encorajamento para quem vem de novo e uma de ânimo para quem já é presença habitual.

Voluntários preparam os cabazes

Luis Gonçalves é o maestro desta orquestra solidária.Começou a apurar a arte de servir os outros no dia em que descobriu que a sua vizinha da frente passava fome – já lá vão 10 anos. Esse dia “mudou a minha vida”, confessa.

De então para cá, reorganizou prioridades e intuiu valores; fundou uma instituição para a comunidade, tornou-se voluntário, filantropo, altruísta.





Uma reportagem do repórter da Antena 1 José Guerreiro com pós produção áudio de Leonor Matos.