Obras no aeroporto das Lajes da Terceira concluídas até 31 de agosto

Outra das questões do Conselho de Ilha, um órgão consultivo que funciona em todas as ilhas dos Açores, prendia-se com o número de viagens prevista para a Terceira, durante a época do verão.Em resposta, a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, avançou que em julho a Terceira vai ter oito ligações semanais com o exterior, em agosto, 17, e em setembro, 20 ligações semanais.





Questões sanitárias esclarecidas







O presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, Rodrigo Rodrigues, destacou que o turismo se encontra numa "situação extremamente difícil", antevendo que a "verdadeira retoma" económica do setor irá acontecer no verão de 2021.Durante o conselho, o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, considerou que a forma como é "ultrapassada a questão sanitária" é "decisiva" para a retoma do turismo, assinalando que "hoje", ao contrário do que acontecia em março, a evolução da pandemia "depende muito mais do comportamento individual de cada um".O Governo Regional, liderado pelo socialista Vasco Cordeiro, iniciou na segunda-feira uma visita de trabalho de dois dias à ilha Terceira.