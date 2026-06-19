Observatório de Segurança Interna considera que não se via há 40 anos algo similar ao Grupo Armilar Lusitano

Observatório de Segurança Interna considera que não se via há 40 anos algo similar ao Grupo Armilar Lusitano

O presidente do Observatório De Segurança Interna considera que é preciso recuar até às FP-25 para ver uma organização com capacidade igual à do Grupo Armilar Lusitano.

RTP /
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O Ministério Público acusa este movimento de planear ataques à casa do primeiro-ministro, mas também de Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa.

Tinha a intenção de atacar também 40 políticos e 80 figuras públicas.

O Observatório de Segurança Interna considera que não se via há 40 anos uma situação idêntica.

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