País
Observatório de Segurança Interna considera que não se via há 40 anos algo similar ao Movimento Armilar Lusitano
O presidente do Observatório De Segurança Interna considera que é preciso recuar até às FP-25 para ver uma organização com capacidade igual à do Movimento Armilar Lusitano.
O Ministério Público acusa este movimento de planear ataques à casa do primeiro-ministro, mas também de Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa.
Tinha a intenção de atacar também 40 políticos e 80 figuras públicas.
O Observatório de Segurança Interna considera que não se via há 40 anos uma situação idêntica.
Tinha a intenção de atacar também 40 políticos e 80 figuras públicas.
O Observatório de Segurança Interna considera que não se via há 40 anos uma situação idêntica.