Ocorrências da depressão Therese subiram para 57 nos Açores
O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) atualizou hoje para 57 as ocorrências na sequência da passagem da depressão polar Therese pela região.
Segundo um comunicado do SRPCBA, 31 ocorrências foram registadas na ilha de São Miguel, 13 na ilha Terceira, sete na ilha Pico, cinco na ilha do Faial e uma na ilha de São Jorge.
"A maioria das situações reportadas correspondem a quedas de árvores e quedas de estruturas, tendo-se verificado [o] registo de danos materiais", acrescentou.
Nos locais, para apoio e resolução das diversas situações, têm estado elementos dos bombeiros, das direções regionais das Obras Públicas, dos Recursos Florestais e Ordenamento Territorial, dos Serviços Municipais de Proteção Civil, da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da EDA - Eletricidade dos Açores.
O arquipélago dos Açores está a ser atingido desde terça-feira pela depressão Therese, com um sistema frontal associado que está a provocar um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas de até 95 quilómetros por hora (km/h) no grupo Ocidental (Flores e Corvo) e 110 km/h nos grupos Central (Graciosa, Terceira São Jorge, Pico e Faial) e Oriental (São Miguel e Santa Maria), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
O IPMA emitiu hoje avisos laranja e amarelo por vento para os grupos Oriental e Central e amarelo por agitação marítima e "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada" para ambos os grupos de ilhas.
O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.
O aviso amarelo, o menos grave, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.