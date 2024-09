OE2025. Trabalhadores e patrões querem mais estabilidade na negociação

Rafael Rocha, director-geral da CIP, frisa que as empresas e o país necessitam de estabilidade.Já Filipe Marques, da comissão executiva da CGTP, espera que o governo retire do orçamento medidas que considera injustas.Como a redução do IRC ou o novo IRS JovemA politóloga Paula Espírito Santo destaca o posição difícil em que o PS se encontra nas negociação do próximo orçamento, quer viabilize ou não o documento.