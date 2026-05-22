Oito distritos do norte e centro sob aviso amarelo por chuva e trovoada

O aviso para Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga é válido entre as 00:00 de sábado e as 00:00 de domingo.

De acordo com o IPMA, estão previstos "aguaceiros dispersos, sendo por vezes fortes, de granizo e acompanhados de rajadas de vento forte", tendo sido emitido o aviso amarelo.

Foi também emitido o aviso amarelo por "condições favoráveis à ocorrência de trovoada dispersa".

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.