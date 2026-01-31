País
Oleiros disponibiliza instalações da residência de estudantes para banhos
A Câmara de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, disponibilizou hoje as instalações da residência de estudantes à população que necessite de banhos ou carregar telemóveis.
Segundo uma nota da autarquia, todos os interessados podem recorrer às instalações da residência de estudantes na vila de Oleiros para tomar banho ou para carregar os seus telemóveis, a partir de hoje, entre as 9:00 e as 20:00.
Esta decisão surge na sequência da persistência da falha no fornecimento de energia elétrica em todo o concelho de Oleiros.
