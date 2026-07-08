Onda de calor da semana passada provocou um excesso de mortalidade

A revelação foi feita pela secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, no programa "Consulta Pública", na RTP Antena 1.Ana Povo explica que ainda vai ser preciso esperar dez dias para haver um cálculo final sobre a mortalidade no país durante o período de temperaturas acima do normal, mas já é possível antecipar que o número de mortes foi superior ao esperadoNo entanto, só é considerado excesso de mortalidade quando há dois dias com mortalidade acima do limite, que aconteceu na segunda-feira, explicou Ana Povo.Ainda assim, os valores de mortalidade deste ano foram inferiores aos da vaga de calor registada no final de julho do ano passado, disse a secretária de Saúde.