Ondas até 10 metros esperadas sexta-feira em Portugal

RTP30 Jan, 2019, 00:03 | País

Na Nazaré, a ondulação começará a crescer a partir das nove da manhã e manter-se-a muito alta até às seis da tarde, com ondas entre até aos nove metros durante a tarde. O conselho é procurar refúgio e manter-se longe de molhes e areais.







O Instituto Português de Meteorologia prevê colocar a maior parte do território em alerta laranja, mas esta terça-feira apenas esperava ondas até 4.5 metros, além de vento forte até nível 7 na Escala de Beaufort, cujo máximo é 12 [Furacão].





Já o SurfForecast.com espera sexta-feira na Nazaré ondas de 6.5 metros de manhã, 9 metros à tarde, diminuindo ao fim do dia para os 7.5 metros.





De acordo com o site magicseaweed.com , as condições devem-se à tempestade que se está a formar em resultado da influência do anti-ciclone dos Açores. O sistema atmosférico está atualmente a seguir em direção ao noroeste de Espanha.





"A altura das ondas será enorme", alerta o meteorologista Tony Butt ao magicseaweed.

"Tem sido este grande anti-ciclone sobre os Açores que tem dirigido o tráfego ao longo de mais ou menos último mês no Atlântico Norte", explica Butt.







Habitualmente, isto faz as baixas pressões descreverem uma rota em arco que termina na baía de Biscaia, acrescenta.

"Esta semana, vimos um outro sistema a seguir esta mesma rota, mas a aprofundar-se de forma explosiva à medida que mergulha em direção à Península Ibérica. Irá desenvolver-se ao largo de Cape Farewell quarta-feira e atingir a máxima força na quinta-feira, centrado no Mar Celta.""Uma área móvel de ventos tempestuosos no seu flanco ocidental irá gerar ondas oceânicas com alturas superiores a 13 metros a oeste de Biscaia, ao fim de quinta-feira, as quais não irão diminuir à medida que atingirem Espanha e Portugal", relata Butt."A Galiza vai receber a maior parte da ondulação no início de sexta-feira, com ondas de nove metros. Ao longo da costa da Biscaia e para sul, para Portugal, a altura das ondas será também gigante. Ventos fortes de oeste irão coincidir com o pico da ondulação nestas áreas, por isso serão de esperar condições muito turbulentas", avisa o meteorologista."Em resumo, a ondulação será muito alta mas poucos locais terão boas condições", para a prática de surf, referiu Butt.