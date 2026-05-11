Onze distritos do norte e centro sob aviso amarelo devido à chuva

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga estarão com aviso até às 21:00 de hoje, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado e aguaceiros, que poderão ser acompanhados de trovoada e ser ocasionalmente sob a forma de granizo, sendo mais intensos e frequentes no litoral a norte do Cabo Mondego até final da manhã e no interior Norte e Centro durante a tarde.



A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado de sul/sudoeste, soprando por vezes forte na faixa costeira ocidental até ao meio da manhã e nas terras altas até ao final da tarde e pequena subida da temperatura mínima, em especial no Norte e Centro.



As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 7 graus Celsius (na Guarda) e os 14 (em Faro) e as máximas entre os 13 (na Guarda) e os 22 (em Santarém).