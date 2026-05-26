Operação "Águas Turvas". Empresários e altos quadros da empresa municipal Águas de Gaia detidos

"Entre os detidos contam-se empresários de vários setores de atividade e altos quadros da Empresa Municipal Águas de Gaia, bem como outros funcionários daquela entidade, que, desde o ano de 2024, foram responsáveis pela celebração e execução de procedimentos de contratação pública com as sociedades suspeitas", revela a Polícia Judiciária em comunicado.

Foram apreendidas viaturas de alta cilindrada, saldos bancários e instrumentos financeiros e três armas de fogo, bem como dezenas de milhares de euros em dinheiro.



Em causa "um amplo esquema organizado de criminalidade económico-financeira, desenvolvido através da conjugação de esforços entre empresários do setor privado e funcionários da Empresa Municipal Águas de Gaia, com poderes decisórios relevantes no âmbito da contratação pública e sua respetiva execução", revela a PJ.

A investigação decorre há 17 meses., com poderes decisórios relevantes no âmbito da contratação pública e sua respetiva execução", revela a PJ.

A investigação estabeleceu uma relação estável com vista à “manipulação do processo decisório administrativo, no qual a contratação pública foi instrumentalizada como meio de obtenção de vantagens”, quer patrimoniais e não patrimoniais ilegítimas.



O esquema previa “práticas reiteradas e coordenadas destinadas a condicionar decisões, moldar procedimentos, antecipar resultados e neutralizar mecanismos de controlo”.





"Investigam-se ainda suspeitas da instrumentalização da Empresa Municipal para fins privados, traduzindo-se numa apropriação ilegítima de meios públicos, materiais e humanos, em violação dos deveres funcionais que cabia aos funcionários garantir, resultando num claro prejuízo para o erário publico".





Para isso usavam canais informais de comunicação, da exploração de relações funcionais e pessoais e da criação de expectativas de benefício futuro.







A RTP apurou que há mais de 50 pessoas envolvidas, a maioria funcionários ou pessoas envolvidas com as Águas de Gaia. O processo corre no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto.





A Polícia Judiciária investiga ainda o uso da empresa municipal para “fins privados, traduzindo-se numa apropriação ilegítima de meios públicos, materiais e humanos, em violação dos deveres funcionais que cabia aos funcionários garantir, resultando num claro prejuízo para o erário publico”.