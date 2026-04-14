Operação Artémis. Detidas 133 pessoas em seis meses por caça ilegal

Em comunicado, a GNR adianta que foram fiscalizados 10.751 caçadores.



Trinta e duas detenções decorreram do presumível exercício da caça em incumprimento das normas de conservação da fauna, em particular de espécies cinegéticas.

A Guarda apreendeu 232 documentos, 166 armas e 154 espécies.

A Guarda Nacional Republicana deteve, entre 17 de agosto de 2025 e 28 de fevereiro deste ano, um total de 133 suspeitos e detetou 136 alegados crimes relativos à prática da caça no âmbito da Operação Artémis 2025/2026.A nota da GNR refere ainda queDurante o período da Operação Artémis,. Foram ainda registadas 75 contraordenações por transporte de armamento fora das condições legalmente previstas e 61 por infrações praticadas pelas entidades gestoras das zonas de caça.A operação passou também por ações de sensibilização e cooperação no âmbito da caça.