País
Operação Artémis. Detidas 133 pessoas em seis meses por caça ilegal
A operação, explica a GNR em comunicado, visou prevenir e detetar irregularidades na atividade cinegética em todo o território do país.
A Guarda Nacional Republicana deteve, entre 17 de agosto de 2025 e 28 de fevereiro deste ano, um total de 133 suspeitos e detetou 136 alegados crimes relativos à prática da caça no âmbito da Operação Artémis 2025/2026.
Das 133 detenções, 70 foram efetuadas por exercício de caça em terrenos não cinegéticos, nos terrenos de caça condicionados sem consentimento e em zonas de caça sem acesso legal.Em comunicado, a GNR adianta que foram fiscalizados 10.751 caçadores.
A nota da GNR refere ainda que 4.846 ações de fiscalização tiveram lugar em Zona de Caça Associativa, 3.406 em Zona de Caça Municipal, 936 em Zona de Caça Turística, 196 em Terreno Não Ordenado e 1.367 em Transporte.
Durante o período da Operação Artémis, houve 345 contraordenações, das quais 91 por falta de documentação obrigatória. Foram ainda registadas 75 contraordenações por transporte de armamento fora das condições legalmente previstas e 61 por infrações praticadas pelas entidades gestoras das zonas de caça.A Guarda apreendeu 232 documentos, 166 armas e 154 espécies.
A operação passou também por ações de sensibilização e cooperação no âmbito da caça.
Das 133 detenções, 70 foram efetuadas por exercício de caça em terrenos não cinegéticos, nos terrenos de caça condicionados sem consentimento e em zonas de caça sem acesso legal.Em comunicado, a GNR adianta que foram fiscalizados 10.751 caçadores.
Trinta e duas detenções decorreram do presumível exercício da caça em incumprimento das normas de conservação da fauna, em particular de espécies cinegéticas.
A nota da GNR refere ainda que 4.846 ações de fiscalização tiveram lugar em Zona de Caça Associativa, 3.406 em Zona de Caça Municipal, 936 em Zona de Caça Turística, 196 em Terreno Não Ordenado e 1.367 em Transporte.
Durante o período da Operação Artémis, houve 345 contraordenações, das quais 91 por falta de documentação obrigatória. Foram ainda registadas 75 contraordenações por transporte de armamento fora das condições legalmente previstas e 61 por infrações praticadas pelas entidades gestoras das zonas de caça.A Guarda apreendeu 232 documentos, 166 armas e 154 espécies.
A operação passou também por ações de sensibilização e cooperação no âmbito da caça.