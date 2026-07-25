"Operação Buongiorno". Força Aérea desmantela rede que introduza droga na Europa por mar

A Força Aérea colaborou nos últimos dias com a Polícia Judiciária numa operação que resultou no desmantelamento de um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu, através do uso de uma embarcação tipo Embarcação de Alta Velocidade (EAV).



“A operação decorreu no âmbito de uma investigação iniciada na sequência de informação partilhada através do Maritime Analysis and Operations Centre – Drugs (MAOC-N) no âmbito da cooperação policial internacional e em estreita colaboração e articulação com as autoridades policiais italianas”, lê-se em comunicado.



A ação culminou com a apreensão de cerca de 2,6 toneladas de cocaína que estavam a ser transportadas numa Embarcação de Alta Velocidade.



“A EAV em causa foi detetada e abordada, em alto mar, a cerca de 92 quilómetros a sudoeste do Cabo Espichel, na Zona Económica Exclusiva nacional, após uma perseguição desencadeada pelo incumprimento das ordens de paragem, tendo a intervenção decorrido em condições de elevada exigência operacional”, adianta a Força Aérea.



No interior da embarcação foram encontrados quatro homens, dois de nacionalidade espanhola, um inglês e um albanês, imediatamente detidos.



“No âmbito desta operação, a Força Aérea assegurou capacidades de vigilância, deteção e acompanhamento aéreo, contribuindo de forma decisiva para o sucesso da ação conjunta desenvolvida com as restantes autoridades”, acrescenta.

