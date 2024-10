Operação Censos Sénior arranca hoje para sinalizar idosos sozinhos ou isolados

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) explica que a operação vai decorrer até 15 de novembro em todo o território nacional e envolve ações de patrulhamento e sensibilização aos mais idosos para reforçar os comportamentos de autoproteção e segurança.

Este conjunto de ações enquadram-se no período em que ocorre a celebração do Dia Internacional do Idoso, que hoje se assinala.

A operação Censos Sénior 2024 envolve cerca de 400 militares das secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário da GNR, distribuídos por todo o país, com a colaboração dos vários parceiros locais e nacionais.

As ações vão privilegiar a proximidade junto da população idosa e com maior vulnerabilidade, que vive sozinha e/ou isoladas.

Com os alertas deixados pelos militares, a GNR pretende reduzir o risco dos idosos se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, de burla e furto.

Este ano, a GNR prolonga a operação por considerar que continua a ser fundamental alertar as pessoas idosas para os procedimentos de autoproteção em situações de violência, burlas, conto do vigário e furto em residências, assim como prevenir comportamentos de risco associados ao consumo de álcool, combater o isolamento social, identificar cuidadores informais e capacitar esta população para o uso da internet.

Na edição de 2023, a GNR sinalizou 44.114 idosos que vivem sozinhos e/ou isolados, ou em situação de vulnerabilidade. As situações de maior vulnerabilidade foram reportadas às entidades competentes, sobretudo de apoio social, para acompanhamento.

O interior do país foi onde mais idosos isolados ou a viver sozinhos foram sinalizados, com o distrito da Guarda à cabeça, com 5.477 idosos sinalizados, seguido por Vila Real (5.360), Viseu (3.528), Faro (3.513), Bragança (3.347), Beja (3.230), Évora (2.972) e Portalegre (2.892).

Na edição do ano passado, a GNR realizou ainda 304 ações de sensibilização em sala e 2.651 ações "porta a porta", abrangendo um total de 24.978 idosos.

A operação Censos Sénior decorre desde 2011, atualizando a cada ano a sinalização geográfica desta população.

Esta operação integra o programa "Apoio 65 - Idosos em Segurança", do Ministério da Administração Interna, que visa garantir melhores condições de segurança e tranquilidade às pessoas idosas.