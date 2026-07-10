Operação "Coração de Ouro". PJ detém suspeito de burlar mulheres nas redes sociais

No decurso da operação policial "Coração de Ouro", a Polícia Judiciária deu na quinta-feira cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito e a um mandado de busca domiciliária, no concelho de Guimarães, “no âmbito de uma investigação relacionada com a prática de crimes de burla qualificada e branqueamento”.



O detido, com 28 anos, recorria alegadamente à criação de perfis falsos na rede social Instagram “para estabelecer relações de confiança e, por vezes, de natureza romântica, com as vítimas”, lê-se num comunicado da PJ.



“Após conquistar a sua confiança, apresentava-se como investidor nos mercados financeiros, prometendo elevados retornos e induzindo-as a efetuar transferências bancárias, pagamentos através de MB WAY e outras operações financeiras”. A investigação teve origem numa denúncia apresentada em setembro de 2024.



As vítimas nunca recuperavam os montantes investidos, já que o suspeito se apropriava das quantias recebidas e “dissipava parte significativa desses valores em plataformas de jogo online”.



Até ao momento, foram identificadas cinco vítimas e apurados prejuízos patrimoniais superiores a 60 mil euros.



A investigação prossegue agora “com vista à identificação de eventuais outras vítimas e ao completo esclarecimento dos factos”.



Durante a operação foram apreendidos diversos elementos probatórios que serão objeto de análise pericial. O detido será presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.



O inquérito é titulado pelo Ministério Público da Póvoa de Lanhoso.