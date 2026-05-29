Operação Imergente. Antigo porta-voz do PSOE é um dos detidos

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Entre os quatro detidos que passaram a noite na Polícia Judiciária, em Lisboa, estão também Duarte Moral, um dos assessores de José Luís Carneiro, e a mulher, Rute Reimão.



As principais suspeitas deste caso estão ligadas a uma Junta de Freguesia do centro de Lisboa, com vários contratos de empresas de militantes socialistas.



O ex-presidente da Junta de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, será um dos visados. Foram ainda constituídos 37 arguidos.



Filipa Laborinho, ex-vereadora de Oeiras detida em flagrante delito por posse ilegal de arma, foi libertada na quinta-feira ao final da tarde.



