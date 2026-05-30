Operação Imergente. Líder do PS lamenta que "imagem do partido" fique prejudicado

Operação Imergente. Líder do PS lamenta que "imagem do partido" fique prejudicado

Em reação à Operação Imergente, José Luís Carneiro diz que Duarte Moral, assessor do PS, foi suspenso de funções. Em Resende, o líder socialista assumiu que "estas informações prejudicam a imagem do partido".

RTP /
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"Quem representa o país, quem é dirigente, tem responsabilidades éticas", disse em reação à Operação Imergente.

Disse, contudo, que é uma questão que está resolvida e que o partido colaborará com as autoridades para que todas as responsabilidades sejam apuradas.

José Luís Carneiro criticou, na mesma intervenção aos jornalistas, a Prestação Social Única apresentada na sexta-feira pelo Governo.

"Há divergências nos termos desta medida", afirmou.

O secretário-geral do PS diz que não deve ser encarada como uma medida de correção de comportamentos individuais e sociais.
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