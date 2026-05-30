País
Operação Imergente. Líder do PS lamenta que "imagem do partido" fique prejudicado
Em reação à Operação Imergente, José Luís Carneiro diz que Duarte Moral, assessor do PS, foi suspenso de funções. Em Resende, o líder socialista assumiu que "estas informações prejudicam a imagem do partido".
Disse, contudo, que é uma questão que está resolvida e que o partido colaborará com as autoridades para que todas as responsabilidades sejam apuradas.
José Luís Carneiro criticou, na mesma intervenção aos jornalistas, a Prestação Social Única apresentada na sexta-feira pelo Governo.
"Há divergências nos termos desta medida", afirmou.
O secretário-geral do PS diz que não deve ser encarada como uma medida de correção de comportamentos individuais e sociais.