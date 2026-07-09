Operação "Kickoff". PSP deteve dez elementos dos No Name Boys por suspeitas de agressões

A PSP acrescenta que “das buscas domiciliárias foi apreendida diversa prova material que será carreada para o inquérito”.





No passado dia 19 de fevereiro tinham já sido detidas 124 pessoas na sequência da rixa entre adeptos do Benfica e do Sporting junto ao Estádio José Alvalade.



A Polícia de Segurança Pública, através da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa, desenvolveu, desde as 7h00 desta quinta-feira, “uma operação policial de grande envergadura na Área Metropolitana de Lisboa”, lê-se num comunicado da PSP.A operação resultou de “um inquérito dirigido pela 11ª Secção do DIAP de Lisboa e que visa”.No total foram cumpridosA PSP empenhou vários polícias no terreno, “envolvendo as valências de investigação criminal e de ordem pública”, refere.“Esta operaçãoentre as equipas do Sporting Clube de Portugal e do Sport Lisboa e Benfica, em 19 de fevereiro deste ano”, explica a polícia.