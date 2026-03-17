Operação "Lúmen". Carlos Moedas garante "colaboração total com a justiça"

“A Câmara Municipal [de Lisboa] estará sempre aberta à colaboração com a justiça”, garantiu Carlos Moedas em declarações à CMTV.



O presidente da Câmara de Lisboa diz ter sido informado da operação pela comunicação social e garante não ter mais informações sobre o caso, lembrando que se trata de uma associação privada e que “não é a Câmara Municipal que faz esta contratação”. Em causa nesta operação está um esquema de corrupção ligado às iluminações de Natal. Há quatro detidos, um deles é funcionário da Câmara de Lisboa.



De acordo com informação reunida pela RTP, trata-se da empresa Castros Iluminação. Entre os detidos, está um funcionário público, diretor de serviço da Câmara Municipal de Lisboa, um funcionário de uma associação de Lisboa e dois detidos da empresa Castros Iluminação, no norte do país.



Dez autarquias foram alvo de buscas da Polícia Judiciária. Fonte da autarquia de Lisboa confirmou à Lusa a realização de buscas relacionadas com iluminações de Natal.



Para além de Lisboa, foram também realizadas buscas em Tavira, Lamego, Maia, Figueira da Foz, Viseu, Trofa, Póvoa de Varzim, Ovar e Santa Maria da Feira.



As autarquias da Maia, Viseu, Trofa, Tavira e Santa Maria da Feira já confirmaram igualmente terem sido hoje alvo de buscas.



Os detidos vão ser presentes na quarta-feira ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.



Foram ainda efetuadas 26 buscas domiciliárias e não domiciliárias em várias zonas do país, em entidades e empresas públicas e privadas.



De acordo com a PJ, a investigação teve origem numa denúncia ligada com a "pretensa viciação de procedimentos de contratação pública relacionados com o fornecimento e instalação de iluminações festivas, utilizadas nas épocas de Natal e na celebração de diversas festividades".

