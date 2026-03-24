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Operação Lúmen. Secretário-geral da Câmara de Lisboa sujeito à suspensão do exercício de funções públicas
Já são conhecidas as medidas de coação aplicadas aos aos quatro arguidos.
O secretário-geral da Câmara Municipal de Lisboa foi libertado mas sujeito à suspensão imediata do exercício de funções públicas. Está ficou ainda impedido de frequentar as instalações do local onde exercia funções.
Laplaine Guimarães está também proibido de contactar os outros arguidos ou funcionários da Câmara de Lisboa.
A Justiça determinou igualmente que a presidente da União de Associações de Comércio e Serviço fique suspensa do exercício de funções na associação.
Um dos empresários arguido neste caso fica sujeito a termo de identidade e residência, ao pagamento de uma caução de 100 mil euros e à suspensao do exercício de funções nas sociedades comerciais que administrava.
O outro empresário ficou sujeito à proibição de contactar qualquer trabalhador ou administrador da sociedade onde exercia funções,proibição que se estende quanto aos restantes arguidos.
A Operação Lúmen investiga crimes relacionados com a instalação de iluminações de Natal em diversas autarquias do país.