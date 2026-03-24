Operação Lúmen. Secretário-geral da Câmara de Lisboa sujeito à suspensão do exercício de funções públicas





A Justiça determinou igualmente que a presidente da União de Associações de Comércio e Serviço fique suspensa do exercício de funções na associação.





Um dos empresários arguido neste caso fica sujeito a termo de identidade e residência, ao pagamento de uma caução de 100 mil euros e à suspensao do exercício de funções nas sociedades comerciais que administrava.





O outro empresário ficou sujeito à proibição de contactar qualquer trabalhador ou administrador da sociedade onde exercia funções,proibição que se estende quanto aos restantes arguidos.





A Operação Lúmen investiga crimes relacionados com a instalação de iluminações de Natal em diversas autarquias do país.

Laplaine Guimarães está também proibido de contactar os outros arguidos ou funcionários da Câmara de Lisboa.