Operação Marquês. Defesa pede não pronunciamento de Henrique Granadeiro

As audições estão a decorrer no Campus de Justiça, conduzidas pelo juiz Ivo Rosa, no Tribunal Central de Instrução Criminal.





Os advogados de Henrique Granadeiro, ex-administrador da PT e um dos principais arguidos no processo, levaram mais quatro horas, esta segunda-feira, para rebater os argumentos apresentados pelo Ministério Público, tendo terminado cerca das 16 horas.





Seguiu-se o início das alegações da defesa de Zeinal Bava, ex-presidente do Conselho de Administração da Portugal Telecom.



Defesa de Granadeiro conclui

Sem surpresa, a defesa de Henrique Granadeiro, liderada pelo advogado Nuno Líbano Monteiro, alegou que este não deve ser sequer pronunciado pelos crimes de que está acusado. Henrique Granadeiro está acusado de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal, após o Ministério Público sustentar que ele recebeu cerca de 24,5 milhões de euros através da Espírito Santo Enterprises, o alegado "saco azul" do BES, entre 2007 e 2012.





Ao longo de quatro horas, o advogado prosseguiu com a tese iniciada na semana passada.





Mantém que não existiu qualquer tipo de conluio do seu cliente com Ricardo Salgado e Zeinal Bava, para favorecer o Grupo Espírito Santo nos negócios da PT.







O advogado de defesa invocou decisões dos acionistas para justificar várias operações financeiras, nenhuma das quais, afirmou, se realizou por pressão por parte de Ricardo Salgado.

Uma delas foi a da OPA falhada, da Sonae com à PT, decidida pelo acionistas com base somente no preço, alegou a defesa de Granadeiro. Já na sexta-feira, Líbano Monteiro afirmara que o fracasso da operação resultou do facto de "o preço oferecido pela Sonae não ser suficiente", acrescentando que "o primeiro-ministro José Sócrates estava consciente disso".

Um argumento semelhante foi usado esta segunda-feira para justificar a venda da Vivo, no Brasil, sendo que, neste caso, a decisão dos acionistas terá mesmo sido tomada à revelia da vontade do Conselho de Administração da PT.

Já a compra da Oi, resultou de uma pressão do Governo para se encontrar uma situação no Brasil e obedeceu a apreciações de consultores, sustentou a defesa de Granadeiro.

Este, afirmou, nunca seguiu sequer as opiniões de Salgado.

Sexta-feira passada, Nuno Líbano Monteiro reconheceu uma relação de proximidade entre ambos, uma vez que o BES era um parceiro estratégico e acionista da PT.



Mas questionou como poderia Granadeiro ter beneficiado um acionista da PT "quando havia um escrutínio apertado dos investigadores" sobre as decisões que eram tomadas.







De acordo com a defesa, e ao contrário do que foi sempre dito pelo Ministério Público, as decisões na PT eram aliás amplamente debatidas.



A vez de Bava



A defesa do ex-administrador da PT cedeu depois lugar à defesa de Zeinal Bava, acusado, entre outros crimes, de corrupção passiva.







De acordo com o Ministério Público, Bava terá recebido luvas no valor de 25 milhões de euros por parte do Grupo Espirito Santo e de Ricardo Salgado.

No fim do debate instrutório, caberá ao Juiz decidir se vai avançar ou não, e quem, em caso afirmativo, irá a julgamento.







O Ministério Público quer ver julgados todos os 28 arguidos - 19 pessoas e nove empresas - acusados globalmente de 188 crimes económico-financeiros.







Um dos principais é o ex-primeiro-ministro socialista José Sócrates, detido há cinco anos precisamente no âmbito das investigações designadas por Operação Marquês, e que tem mantido desde o início a sua inocência.





Além do ex-primeiro-ministro, a Operação Marquês acusa o ex-banqueiro Ricardo Salgado, o empresário e amigo de Sócrates, Carlos Santos Silva, além de altos quadros da Portugal Telecom, de crimes de corrupção, ativa e passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal.