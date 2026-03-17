País
Operação Marquês. Luís Esteves é o novo advogado oficioso de José Sócrates
O julgamento da operação Marquês foi retomado esta terça-feira, após interrupção de três semanas. O antigo primeiro-ministro José Sócrates, tem um novo advogado, o oitavo advogado neste processo ao longo de quatro meses.
O tribunal não foi informado da nomeação, pelo que o coletivo decidiu pedir a confirmação à Ordem dos Advogados se Luís Esteves vai suvstituir o advogado que na semana passada fez o pedido de renúncia. Não se sabe se este advogado aceitará representar o antigo primeiro-ministro em mais sessões de julgamento.
Os advogados e José Sócrates têm contestado o tempo dado para que se possam inteirar de todo o processo.
José Sócrates tem mais um dia para poder nomear um advogado escolhido por si.