Operação Marquês. Novo advogado oficioso nomeado para defender José Sócrates

O tribunal não foi informado da nomeação, pelo que o coletivo decidiu pedir a confirmação à Ordem dos Advogados se Luís Esteves vai suvstituir o advogado que na semana passada fez o pedido de renúncia.





O advogado oficioso da ex-mulher de José Socrátes avançou com a hipótese de defender o arguido. Mas Filipe Batista propõe interromper por 10 dias o julgamento para se preparar para o processo.



As audiências foram retomadas esta terça-feira e a sessão da manhã foi interrompida por duas vezes, para analisar a proposta de defesa do advogado de Sofia Fava.



Para o coletivo de juízes confirmar se Luis Esteves vai substituir, como advogado oficioso, Marco António Amaro, que apresentou a renuncia a semana passada. Para o coletivo de juízes confirmar se Luis Esteves vai substituir, como advogado oficioso, Marco António Amaro, que apresentou a renuncia a semana passada.



Ao mesmo tempo, os juizes têm a intenção de não parar o julgamento



