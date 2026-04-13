Operação Marquês. Tribunal Europeu dos Direitos Humanos pede explicações ao Estado

Na decisão agora conhecida, pergunta-se ainda se José Sócrates teve direito a “recurso efetivo para fazer valer as queixas que apresenta” junto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Jornal da Tarde | 13 de abril de 2026



O Estado português dispõe, segundo a defesa de José Sócrates, de um prazo até 23 de julho para responder ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O antigo governante terá depois seis semanas para contra-argumentar, antes de nova oportunidade para que as autoridades portuguesas se pronunciem.



c/ Lusa

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos decidiu esta segunda-feira pedir esclarecimentos ao Estado português sobre a duração e as fugas de informação do processo da Operação Marquês. O antigo primeiro-ministro José Sócrates fala de uma “vitória judicial”.O Tribunal Europeu, integrado na estrutura do Conselho da Europa, pergunta assim às partes se“Em particular,”, questiona o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.Em conferência de imprensa, a partir de Bruxelas,, tratando-se, nas suas palavras, de “uma decisão a todos os títulos extraordinária”. Isto porque “mais de 90 por cento” das queixas interpostas no Tribunal dos Direitos Humanos tendem a ser indeferidas., reagiu Sócrates., acentuou.Por sua vez, Christophe Marchand, advogado do antigo primeiro-ministro, enfatizou nunca ter conhecido uma tal decisão por parte deste órgão europeu.. É como se o tribunal estivesse a mostrar o caminho às autoridades judiciais portuguesas para pararem com esta perseguição e para concederem ao senhor Sócrates meios de reparação perante a violação dos seus direitos fundamentais”, frisou., rematou Christophe Marchand, quando questionado sobre a reparação que Sócrates pretende obter.