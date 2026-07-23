"Operação Pacoba". Movimentação do atrelado pode inviabilizar prova

O atrelado de droga chegou à Polícia Judiciária depois de uma mega operação de combate ao tráfico de droga, em 2024.



Foi encontrado, na semana passada, nas instalações da Construbarcelos, a empresa do amigo do antigo diretor nacional da PJ e atual ministro da Administração Interna, Luís Neves.



A nulidade da apreensão do atrelado já tinha sido suscitada por um dos mandatários do processo e a movimentação, até agora desconhecida, pode colocar em causa a chamada cadeia de custódia da prova.



A movimentação está a ser investigada num novo processo pelo DIAP Regional de Lisboa, após a abertura do inquérito pela própria PJ.



Os advogados dos arguidos do processo da "Operação Pacoba" dizem que em causa está também a investigação.



O julgamento do processo ainda não tem data marcada. Em dezembro de 2025 foram acusados 19 arguidos pelos crimes de tráfico de droga, associação criminosa e branqueamento de capitais.