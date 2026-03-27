Operação Páscoa em Segurança da PSP sai para as ruas e estradas

Durante as duas semanas, a Polícia de Segurança Pública (PSP) vai aumentar a presença na via pública em todo o território nacional, “reforçando a visibilidade e a capacidade de prevenção da ocorrência de ilícitos criminais, contribuindo, através do policiamento de proximidade, para o aumento do sentimento de segurança dos cidadãos e o fortalecimento da confiança dos mesmos na Polícia”, lê-se no comunicado enviado às redações.

O objetivo da operação é garantir a segurança, a tranquilidade e a proteção dos cidadãos durante a quadra pascal, período marcado por um aumento significativo de deslocações e de concentração de pessoas”.

A operação vai assentar em quatro pilares: visibilidade, proximidade e prevenção criminal; segurança rodoviária; segurança e posse de artigos de pirotecnia; e segurança da aviação civil, controlo de estrangeiros e da fronteira aérea.



“A PSP irá apostar em grande visibilidade, proximidade, proatividade e prevenção criminal nas zonas de maior afluência de pessoas, com especial destaque nos grandes centros urbanos, nomeadamente zonas comerciais, turísticas e em interfaces de transportes públicos, uma vez que é expectável a existência de maiores condições para a ocorrência de roubos e furtos a pessoas, assim como em estabelecimentos, de e no interior de viaturas”, acrescenta a nota.



A PSP recorda que, “com a interrupção das atividades letivas nesta altura do ano, é igualmente expectável que ocorram mudanças nas movimentações dos jovens estudantes, em especial junto a zonas de diversão noturna, potenciando o consumo de bebidas alcoólicas e/ou substâncias psicotrópicas, bem como à adoção de comportamentos de risco que propiciam a ocorrência de acidentes e/ou ampliam as suas consequências”.

Nesse sentido, a PSP dará também especial atenção à segurança e vigilância destas zonas, com o objetivo do aumento do sentimento de segurança e da prevenção de ilícitos criminais e/ou contraordenacionais.

O comunicado sublinha ainda que, “a época da Quaresma também se traduz em ausências das habitações, com o intuito de celebrar esta festividade noutros locais, a PSP alerta para os cuidados a ter na prevenção dos furtos em residência”.



A PSP apela à população para que durante os períodos de ausência da residência (mesmo que por curtos períodos de tempo), “garanta que portas e janelas ficam bem trancadas, não devendo publicitar estas ausências antes ou durante as mesmas, nomeadamente através das redes sociais”.



A PSP vai ainda desenvolver “ações de alerta e sensibilização dirigidas à população sénior, no âmbito da prevenção de burlas, furtos e roubos, promovendo a adoção de medidas de autoproteção” Sinistralidade rodoviária

Em 2025, no decorrer da operação "Polícia Sempre Presente: Páscoa em Segurança 2025", a PSP registou, na sua área de responsabilidade, 1424 acidentes, dos quais resultaram 413 feridos leves e 22 feridos graves”.



Além disso, e “no que concerne à prevenção da sinistralidade rodoviária”, atendendo ao previsível aumento do fluxo de trânsito no decorrer desta época festiva, “a PSP irá realizar operações de visibilidade preventiva, a par da fiscalização de comportamentos de risco, com especial incidência nas principais causas da sinistralidade”.



“No âmbito da prevenção rodoviária, aumentaremos a fiscalização junto dos acessos aos principais eixos rodoviários interurbanos e junto das interfaces de transportes públicos, no sentido de reforçar a segurança dos seus utilizadores e acompanhar as tradicionais deslocações para reunião familiar", sublinha o comunicado.



A PSP apela a todos os condutores para que adotem comportamentos de condução defensiva, sigam as recomendações de segurança e colaborem com a PSP na promoção de uma quadra festiva segura e tranquila para todos.

Controlo de estrangeiros

No âmbito do pilar segurança da aviação civil, controlo de estrangeiros e da fronteira aérea, os pontos críticos mais preocupantes prendem-se com a pressão operacional nos aeroportos com maior tráfego internacional, especificamente Lisboa e Faro, que concentram cerca de 80% do fluxo de passageiros.

A PSP estima “receber cerca de 75 mil passageiros por dia, prevendo-se assim um aumento expressivo no fluxo de passageiros nos aeroportos nacionais, quer por motivos de turismo, quer pelas deslocações de portugueses residentes no estrangeiro”.



Para responder a este desafio e durante a época da Páscoa, a PSP, através da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiros (UNEF), preparou um plano de contingência com o objetivo de garantir que o tempo médio de espera seja o mais baixo possível, sem descurar a segurança e a resiliência das fronteiras.



Para isso, vai existir “um reforço de 30 polícias com formação de Guarda de Fronteira no Aeroporto de Lisboa e de 15 polícias no Aeroporto de Faro”. Vai ainda ser ativada “uma nova zona de controlo fronteiriço no Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa), maximizando o controlo manual com mais 10 postos”, e a manutenção “das posições de controlo abertas e uma forte coordenação operacional com a ANA – Aeroportos, com a AIMA e com a Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros”.



“As nossas ações, em geral, visam a prevenção de furtos e roubos, o controlo rigoroso de documentos de viagem e a deteção da permanência irregular de cidadãos no nosso País, o combate à criminalidade organizada transnacional, reforçando o papel das fronteiras aéreas como ponto crítico de deteção e interceção de indivíduos procurados pela justiça, reafirmando o nosso compromisso e empenho permanente na proteção da comunidade, da segurança interna e do espaço europeu".



A operação Páscoa em Segurança da PSP conta ainda com uma campanha de informação/sensibilização nas redes sociais (Facebook, Instagram e X), com conselhos de segurança integrados em cada um dos pilares estruturantes desta operação, com especial relevo para a prevenção da sinistralidade rodoviária, dos furtos por carteirista e em residências e, no âmbito do controlo das fronteiras aéreas.

