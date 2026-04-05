Operação Páscoa. Já morreram 18 pessoas nas estradas portuguesas

A PSP registou mais de 1400 acidentes. A GNR contabilizou perto de 600.





Em apenas três dias a as autoridades registaram mais do dobro das mortes de toda a Operação Páscoa do ano passado.





"Das detenções efetuadas destacamos 548 por crimes rodoviários, salientando-se 305 por condução de veículo em estado​ de embriaguez e 184 por falta de habilitação legal para conduzir".



Ainda no âmbito das ações de prevenção e fiscalização rodoviária, "nas quais foram fiscalizados 15671 condutores e controladas por radar 40844 viaturas, destaca-se, para além das 548 detenções por crimes rodoviários, o registo de 4376 autos de contraordenação de âmbito rodoviário". Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) informou que, entre os dias 27 de março e 6 de abril de 2026, "em todo o Território Nacional, a operação 'Polícia Sempre Presente: Páscoa em Segurança 2026'" efetuou 952 detenções em todo o território nacional."Das detenções efetuadas destacamos 548 por crimes rodoviários, salientando-se 305 por condução de veículo em estado​ de embriaguez e 184 por falta de habilitação legal para conduzir".Ainda no âmbito das ações de prevenção e fiscalização rodoviária, "nas quais foram fiscalizados 15671 condutores e controladas por radar 40844 viaturas, destaca-se, para além das 548 detenções por crimes rodoviários, o registo de 4376 autos de contraordenação de âmbito rodoviário".





No período entre as 00h00 de quinta-feira e as 23h59 de sábado, no âmbito da Operação "Páscoa 2026", a Guarda Nacional Republicana (GNR) registou um total de 584 acidentes, dos quais resultaram 12 vítimas mortais, 22 feridos graves e 164 feridos ligeiros.



De acordo com a nota da GNR, que dá conta dos dados provisórios da operação, foram fiscalizados 22.022 condutores, tendo sido detidos 199 pessoas por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, e 59 por conduzirem sem habilitação legal;



Aquela força militar detetou 3.619 contraordenações rodoviárias, entre as quais 669 por excesso de velocidade, 649 por falta de inspeção periódica obrigatória e 97 excessos de álcool.



Também foram registadas 148 contraordenações por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e 131 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (SRC), 129 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.



C/Lusa



As operações de Páscoa 2026 da PSP e da GNR registaram até hoje 18 mortos, em mais de dois mil acidentes, de que resultaram 42 feridos graves e 668 feridos ligeiros.