Operação Páscoa na Madeira resultou em 51 detenções

c/ Lusa

Na "Páscoa em Segurança 2026", realizada entre 27 de março e segunda-feira, a PSP fiscalizou 650 viaturas, levantou 45 autos e deteve 51 condutores, a maioria por excesso de álcool.Estiveram envolvidos na operação 52 polícias e 22 viaturas. Além dos autos levantados, foram testados 203 condutores, tendo 51 acabado detidos: 39 por condução sob influência de álcool, oito por falta de habilitação legal para conduzir e quatro por desobediência.A PSP indica ainda que apreendeu três viaturas e respetivos documentos.Relativamente à sinistralidade rodoviária, foram sinalizados 112 acidentes, dos quais resultaram um morto, quatro feridos graves e 44 ligeiros.