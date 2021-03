Operação Phone Off termina com registo de mais de 16 mil infrações

A PSP revela que os números são superiores aos registados no ano passado, apesar das recentes alterações à lei terem agravado as multas.



As ações de fiscalização da PSP começaram no dia 23 de fevereiro.



A campanha Phone Off' - A conduzir não uses o telemóvel teve por objetivo alertar os automobilistas para os perigos do uso do telemóvel durante a condução.



O Tenente Nuno Carocha da PSP reforçou o apelo à condução responsável.