Operação Pretoriano. Fernando Madureira e a mulher em silêncio

Foto: Fernando Veludo - Lusa

No início da fase de instrução da Operação Pretoriano, nem Fernando Madureira nem a mulher Sandra prestaram declarações. Sob forte aparato policial e depois de dois adiamentos devido à greve dos funcionários judiciais, a sessão no Tribunal de Instrução Criminal do Porto durou menos de duas horas, uma vez que o ex-líder da claque Super Dragões e a mulher optaram pelo silêncio.